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  • Karacabey açıklarında bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi
Güncel

Karacabey açıklarında bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi

Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 19:11 - Güncelleme:
Karacabey açıklarında bulunan cesedin 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 2 gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan 'BATUHAN A' gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

  • BATUHAN A
  • Marmara Denizi
  • mürettebat

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