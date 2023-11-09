İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4719
  • EURO
    30,5405
  • ALTIN
    1796.65
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadağ Başbakanı Spajic, Türk Büyükelçi Kalkavan ile bir araya geldi
Güncel

Karadağ Başbakanı Spajic, Türk Büyükelçi Kalkavan ile bir araya geldi

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
Karadağ Başbakanı Spajic, Türk Büyükelçi Kalkavan ile bir araya geldi
ABONE OL

Karadağ'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından geçen hafta kurulan yeni hükümette başbakanlık görevini üstlenen Spajic'in başkent Podgoritsa'da Büyükelçi Kalkavan ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve gelecek projeleri ele alındı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Karadağ'ın oldukça iyi ilişkilere sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, NATO üyeliğiyle daha da güçlenen ilişkilerin turizm, kültür, tarım ve ulaşım alanlarında daha dinamik bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Karadağ'ın, Türk yatırımlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret edilen açıklamada, Karadağ devletinin, yatırımcıların iş ortamına olan güvenini yeniden tesis etmede önemli rol oynadığı da belirtildi.

Açıklamada, Kalkavan'ın, yeni hükümetin kurulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini ilettiği aktarılarak, önümüzdeki dönemde Türk şirket ve kurumları tarafından yapılacak projelerin anlatıldığı kaydedildi.

  • karadağ başbakanı
  • podgoritsa büyükelçisi
  • kalkavan kabul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.