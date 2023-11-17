Karadağ'da Türk esintisi: Yatırımların artması hedefte

Ekonomik Gelişme Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nik Djeljosaj ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın katılımıyla Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da "5. TurkCham Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Djeljosaj, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye ve Karadağ'ın turizm, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında da oldukça iyi ilişkiler geliştirebileceklerini ifade ederek, "Ekonomik işbirliği ve Türk yatırımlarının artması, yeni iş yerlerinin açılmasını sağlayarak vatandaşların hayat standardını yükseltmeye yardımcı olacak." dedi.

Kalkavan da Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi, diplomatik ve kültürel işbirliğinin teşvik edici olduğunu belirterek, TurkCham'ın açılışıyla ekonomik işbirliğinin en üst seviyeye çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi.

Karadağ'da 6 bine yakın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini aktaran Kalkavan, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği ve TurkCham'ın Karadağ'daki projelere destek vermek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

TurkCham Başkanı Burhan Genç ise bu tarz toplantıların ekonomik anlaşmaların sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.