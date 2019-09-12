Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği 'Kara'dan kaçamadı
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı amansız bir mücadele başlatıldı.
- Şeyhmus Çakan / 24 TV
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 69 plaka sayılı minibüste arama yapıldı.
Narkotik Madde Arama Köpeği KARA ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 Kilo 360 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile ilgili olarak (M.S.) isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.
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