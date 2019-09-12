Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği 'Kara'dan kaçamadı Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı amansız bir mücadele başlatıldı.