İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Haziran 2021 Cumartesi / 24 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Güncel

Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 08:44 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:44
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.