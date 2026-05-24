Karadeniz hattında bayram trafiği artıyor! Önlemler artırıldı

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ve mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 1506 emniyet ve jandarma personelinin 179 araçla sahada olacağı bildirildi.

