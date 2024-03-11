Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Samsun ve ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.