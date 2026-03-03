İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA3 Mart 2026 Salı 15:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

