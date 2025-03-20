Karadeniz'de 977 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Trabzon'da dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Araklı'da 21, Şalpazarı'nda 13, Çaykara ve Sürmene'de on birer, Köprübaşı'nda 10, Beşikdüzü ve Tonya'da dokuzar, Vakfıkebir'de 8, Arsin, Çarşıbaşı, Dernekpazarı ve Maçka'da altışar, Hayrat'ta 5 ve Ortahisar ilçesinde 3 olmak üzere 124 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

- Ordu

Ordu'da kar nedeniyle 39 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar kalınlığının ortalama 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Karla mücadelenin 434 araç ve 615 personelle devam ettiği aktarılan açıklamada, zorlu ve engebeli coğrafyada vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar mesaisinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin hasta ve cenaze olan mahallelerdeki çalışmalara öncelik verdiği aktarıldı.

- Giresun

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 53, Bulancak'ta 51, Görele'de 46, Alucra'da 38, Dereli'de 34, Keşap'ta 32, Çamoluk'ta 27, Piraziz ve Tirebolu'da 22'şer, Yağlıdere'de 21, Espiye'de 19, Güce'de 9, Eynesil'de 8, Şebinkarahisar'da 7 ve Doğankent ilçesinde 5 olmak üzere 394 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yağışın ardından merkezde 10, İkizdere'de 22, Derepazarı'nda 7, Ardeşen ve Kalkandere'de altışar, Güneysu ve İyidere'de üçer, Fındıklı'da 2 ve Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere 60 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla mücadeleye devam ediyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da kar etkili oldu. Bir süre önce havanın ısınmasıyla açan çiçeklerin beyaz örtüyle kaplandığı yaylada güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 58, Şiran'da 61, Kelkit'te 60, Torul'da 37, Kürtün'de 28 ve Köse'de 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 45 personeli, iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki karı temizlemeye devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta etkili olan karın ardından 102 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 40 personel, 30 iş makinesiyle yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor.