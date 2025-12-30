İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

Karadeniz'de dev dalgalar sahilde hasara yol açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, sahilde hasara neden oldu.

AA30 Aralık 2025 Salı 14:21
Karadeniz'de dev dalgalar sahilde hasara yol açtı
ABONE OL

Metoroloji verilerine göre, hızı saatte 103 kilometreye kadar çıkan fırtına Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.

Yüksekliği 8 metreye kadar ulaşan dalgalar, İsmetpaşa Caddesi sahilinde hasara yol açtı.

Sahildeki istinat duvarlarının bir kısmı yıkılırken, dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınları sahil yolunu kapladı.

İnebolu-Cide kara yolunun bir şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Caddeyi aşarak apartmanların önüne kadar gelen dalgalar, sahil şeridindeki İnebolu Belediyesine ait tesisler ve özel işletmelerde hasara neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, dalgaların yola ve işletmelere taşıdığı molozları temizlemek için çalışmalara başladı.

