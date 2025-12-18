MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama: İddialar gerçek dışı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), milletin huzuru ve devletin bekası için ülkeye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi.

Aktürk, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirler alındığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 683 olmuş, engellenen 2 bin 414 şahısla bu yıl engellenen kişi sayısı da 65 bin 277'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 284 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

İSRAİL

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Suriye ve Lübnan'daki saldırıları ve bölgede izlediği yayılmacı politikanın, Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal edici operasyonları ve insani yardım faaliyetlerini engelleyici tutumunun, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in yürüttüğü politikanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) itibarının ve uluslararası hukuka olan inancın, sadece bölge ülkeleri nezdinde değil, dünyada da sorgulanmasına sebep olduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, geçtiğimiz hafta bölgede meydana gelen sel felaketi nedeniyle daha da elzem hale gelmiştir. Uluslararası toplumun, İsrail'in hem saldırgan eylemlerine hem de insani yardımların bölgeye istenen düzeyde erişmesini geciktirici tutumuna karşı, yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak adımlar atması gerektiğini vurguluyor, bu minvalde başlatılacak her türlü uluslararası girişime destek vereceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

TATBİKAT VE EĞİTİMLER

TSK'nın harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüldüğüne vurgu yapan Aktürk, şöyle devam etti:

"15 Aralık'ta İstanbul'da başlayan SAT timlerimiz ile Pakistan İkbal Timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatı 26 Aralık'a kadar devam edecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından 18-21 Aralık tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmaktadır. 17-18 Aralık'ta Fransa'da icra edilen 'Birleşik Görev Kuvveti (CTF) Komutanlar ve Deniz Girişimi Tavsiye Kurulu (MEAB) Toplantısı'na CTF Black ile TURMARFOR Komutan Yardımcılarımız iştirak etmektedir. Mısır Deniz Kuvvetleri heyetinin, deniz güvenliği alanında tecrübe paylaşımı maksadıyla, 21-25 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımızı (DGMM) ziyaret etmesi planlanmaktadır."

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin gurur verici bir gelişim süreciyle küresel ölçekte kendini kanıtladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz kara, deniz, hava platformları ile siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha güçlü daha donanımlı ve daha hazırlıklı hale getirilmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Lazer Arayıcı Başlıklı Uzun Menzilli Tanksavar (L-UMTAS) füze, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O), KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, modernize edilen M60T tankı ile Bayraktar TB-3 SİHA, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Genel maksat helikopteri projesi kapsamında 7'nci T-70 helikopterinin 23 Aralık'ta Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır."

Aktürk, ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetlerine, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, Koçhisar'a bayrak çekilmesi, Hızırreis denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ insansız deniz aracının hizmete girişi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenlerinin 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda icra edilmesi planlanmaktadır."

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin de devam ettiğini belirterek, MSB'de istihdam edilmek üzere, "2025 Yılı Sürekli İşçi Temini" başvurularının 22-26 Aralık tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin, "Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleriyle yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

KAMİKAZE İHA NASIL DÜŞÜRÜLDÜ?

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına ilişkin sorular üzerine şu bilgiler paylaşıldı:

"15 Aralık 2025 tarihinde, Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA tespit edilmesi üzerine, ilgili tüm birimlerimizce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip süreci derhal başlatılmıştır. Süreç söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alınarak yürütülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür. Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararlar, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verilmektedir. Bu kapsamda uygulanan yöntem, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak icra edilmiştir.

Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır."

Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetlerinin ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Hava sahamızın kontrolü, radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hava savunma sistemlerinden beklenen, hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır.

Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştirilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir."