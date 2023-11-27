Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

Abana ilçesinde, saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıktı.

Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

Balıkçılar, limanda tedbir amaçlı bekledi, ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi.

Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.

İnebolu ilçesinde de İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan İnebolu Belediyesine ait konaklama tesisinde dalgalar hasara neden oldu.

Tesiste mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.