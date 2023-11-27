İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9342
  • EURO
    31,6686
  • ALTIN
    1868.42
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu
ABONE OL

Abana ilçesinde, saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıktı.

Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

Balıkçılar, limanda tedbir amaçlı bekledi, ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi.

Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.

İnebolu ilçesinde de İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan İnebolu Belediyesine ait konaklama tesisinde dalgalar hasara neden oldu.

Tesiste mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.