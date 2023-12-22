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Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurarak, uyarıda bulundu.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Karadeniz'de fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 'Karadeniz'de fırtına bekleniyor' başlıklı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın 22 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Uyarı metninde ayrıca, "Doğu Karadeniz'de rüzgarın 22 Aralık'ta Cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Ayrıca ulaşımda aksama yaşanması ihtimali karşısında vatandaşlar uyarıldı.

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