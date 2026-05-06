Güncel

Karadeniz'de heyelan alarmı! Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Yol 2 saatin sonunda kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

İHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:33
Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının sürüklenmesi sonucu yolun 33. kilometresi ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre saat 09.00 sıralarında Arhavi-Hopa-Sarp bölünmüş devlet yolunun 33. kilometresinde, yamaçtan kopan taş ve kaya kütleleri Sarp - Hopa istikametindeki yola düştü.

Heyelan sırasında yol kenarında park halindeki yabancı plakalı bir tırda hasar oluşurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve yol açma çalışmalarına başlatılırken, yol 2 saatin sonunda kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

