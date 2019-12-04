Karadeniz'de korkutan deprem!

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Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli'den yapılan açıklamada, Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

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