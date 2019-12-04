Karadeniz'de korkutan deprem!

Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli'den yapılan açıklamada, Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Kandilli'den yapılan açıklamada, Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
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