İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4375
  • EURO
    49,3206
  • ALTIN
    5783.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi İstanbul'a ulaştı
Güncel

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi İstanbul'a ulaştı

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan 'VIRAT' isimli gemi, İstanbul açıklarına ulaştı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 21:54 - Güncelleme:
Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi İstanbul'a ulaştı
ABONE OL

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.