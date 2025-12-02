İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4208
  • EURO
    49,3243
  • ALTIN
    5736.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz'de saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop'a ulaştı
Güncel

Karadeniz'de saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop'a ulaştı

Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

AA2 Aralık 2025 Salı 16:12 - Güncelleme:
Karadeniz'de saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop'a ulaştı
ABONE OL

Uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, kıyıya gelmek için hareket etti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında 3 numaralı demir sahasına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.