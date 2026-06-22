Karadeniz'de sivil deniz trafiğini hedef alan yeni bir saldırı Türkiye'yi alarma geçirdi. Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli bir gemiye insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda iki Türk vatandaşı yaralandı. Dışişleri Bakanlığı olayın ardından yazılı açıklama yaparak hem yaralıların durumunu hem de Türkiye'nin bölgesel güvenlik kaygılarını kamuoyuyla paylaştı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI YARALANDI, BÜYÜKELÇILIK DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

TÜRKİYE'DEN RUSYA VE UKRAYNA'YA SERT MESAJ

Açıklamada, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğu rahatsızlığın, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiği vurgulandı.

Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının, Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, ilgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı yapıldı.