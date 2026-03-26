  • Karadeniz'de Türk gemisine saldırı... Dışişleri: Türkiye gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor
Güncel

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı... Dışişleri: Türkiye gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk gemisine saldırıya ilişkin 'Savaşın Karadeniz'e yayılmasını önlemek için temaslarımız sürüyor, Türkiye gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor' açıklamalarında bulundu.

AA26 Mart 2026 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı... Dışişleri: Türkiye gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

