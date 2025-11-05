Karadeniz'deki faaliyetlerimize övgü! Rutte: NATO, Türkiye'nin çabalarına büyük değer veriyor

Rutte, Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Romanya'ın İttifak'ın tamamı için stratejik öneme sahip olan Karadeniz bölgesinde önemli bir liderlik sağladığını belirten Rutte, "NATO ayrıca Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde mayın temizleme ve devriye faaliyetlerini genişletme çabalarına büyük değer veriyor." dedi.

Rutte, son aylarda Romanya'nın hava sahasının Rus müdahalelerine tanık olduğuna değinerek "NATO'nun tepkisi, niyet ne olursa olsun hızlı ve kararlı oldu. NATO bu olayları son derece ciddiye alıyor ve tetikte olmaya devam edeceğiz. Caydırıcılık, savunmamızın temelini oluşturuyor ve bu nedenle NATO'nun savunma için gerekeni yapmaya hazır, istekli ve muktedir olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

"Doğu Gözcüsü" (Eastern Sentry) girişimine atıfta bulunan Rutte, bunun İttifak'ın doğu kanadına güç ve esneklik katacak, ihtiyaç duyulduğunda her yerde devreye sokulabilecek yeteneklerden oluştuğunu yineleyerek "NATO'nun İttifak'ı karada, denizde ve havada koruma kararlılığı şüphe götürmez. Müttefik topraklarının her bir karışını savunmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz teknoloji, topçu ve mühimmatı güvence altına almak için sanayiyle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ABD'nin Avrupa'nın doğu kanadından askeri çekme kararıyla ilgili bir soru üzerine, bu değişikliğe rağmen ABD'nin NATO ve Avrupa'nın güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

"Bence bundan biraz fazla anlam çıkarıyoruz." diyen Rutte, ABD'nin askerlerini çekmesine rağmen Avrupa'da büyük bir varlığı olduğunu kaydetti.

AVRUPA VE ROMANYA'DAKİ ABD VARLIĞI "2020'YE GÖRE DAHA GÜÇLÜ"

Romanya Cumhurbaşkanı Dan da Rutte ile görüşmelerinin "çok verimli" geçtiğini belirterek Avrupa-Atlantik'teki güvenlik durumu ve bu konudaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Dan ayrıca Ukrayna'ya destek ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için duyurulan Doğu Gözcüsü girişimini görüştüklerini kaydederek "Bu bağlamda Romanya dahil olmak üzere tüm doğu kanadına getirilecek ek kapasiteleri ele aldık." dedi.

Romanya'nın "özel güvenlik çıkarı" bulunan Karadeniz hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Dan, ülkesinin askeri yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımları sürdüreceğini vurguladı.

Dan, bazı ABD birliklerinin Romanya'dan çekilmesiyle alakalı soruyu ABD'nin Avrupa ve Romanya'daki varlığının "2020'ye göre daha güçlü olduğu" ve endişe edilecek bir şey olmadığı şeklinde yanıtladı.

Hibrit tehditlerin NATO ve üye ülkeler için "nispeten yeni bir olgu" olduğunu söyleyen Dan, "NATO'nun bahsettiğimiz bir stratejisi var, işbirliği yapmamız ve deneyimlerimizi paylaşmamız gerektiği açık." diye konuştu.

Romanya Savunma Bakanlığından 31 Ekim'de yapılan açıklamada, NATO'nun doğu kanadında konuşlanan ABD birliklerinin bir kısmı için yeniden yapılandırma kararı alındığına işaret edilerek bu doğrultuda Mihail Kogalniceanu Üssü'ndeki ABD askerlerinin geri çekileceği belirtilmişti.

Açıklamada, Romanya'da yaklaşık 1000 ABD askerinin kalmaya devam edeceği bildirilmiş, bunun ABD'nin bölgesel güvenliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğu ifade edilmişti.