Karadeniz'deki patlamaların detayları belli oldu! Kaptanın çağrısı ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen KAIROS ve insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan VIRAT gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanan patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli boş tankerdeki 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiği ve kurtarılan personelin Şile Kovanağzı İskelesi'nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Gemide açık güvertede yangın bulunmuyor, kapalı kısımlarda ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemideki son durum da paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Gemiye sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş, sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

BAKAN URALOĞLU: TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Sakarya'da KAIROS ve VIRAT isimli tanker gemilerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk gemide 25 tane denizci vardı. Bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atmadan operasyon yürütülmesi gerekiyordu. 25 tane denizciyi sağ salim karaya çıkardılar. Gemide yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü. Geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Süreci yakından takip ediyoruz. Bir tankerde boş da olsa yangına müdahale etmek olağan zamandaki eğitimlerle olur. Kaptanın "drone saldırısı var" yardım çağrısı olmuştu. Kendilerinin tahliye talebi olmadı ama bizim sahil güvenlik botlarımız yakından takip ediyor. Bizim kara sularımızda bir problem yok. MEB olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Bütün muhataplarla beraber istişare ediyoruz. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz."