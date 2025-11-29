Karadeniz'deki patlamaların detayları belli oldu! Ukrayna saldırı anını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen KAIROS ve insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan VIRAT gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanan patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli boş tankerdeki 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiği ve kurtarılan personelin Şile Kovanağzı İskelesi'nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Gemide açık güvertede yangın bulunmuyor, kapalı kısımlarda ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemideki son durum da paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Gemiye sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş, sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

BAKAN URALOĞLU: TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Karadeniz açıklarında meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk gemide 25 denizci insan vardı bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımız cesur bir şekilde bütün tedbirleri alarak orada operasyon yürüttüler" derken VIRAT isimli gemiyle alakalı, "Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, 'Dron saldırısı var' diye yardım çağrısı olmuştu. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler, yangın olmadığı için kendilerinin gemiden tahliye talebi olmadı. Onları (VIRAT gemisi) muhtemelen karaya çekilmesi, birincideki (KAIROS gemisi) yangının sönmesi neticesinde ve diğeriyle (VIRAT gemisi) ilgili tespitlerin yapılmasından sonra limanlara çekilmesi söz konusu olacak" dedi.

Karadeniz açıklarında yabancı menşeli KAIROS ve VIRAT isimli iki gemide meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemilerin süreçleriyle alakalı gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse gemilerle sağlanan irtibat neticesinde bilgi sahibi olduk. Bu durum sonrasında bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik ve birinci gemiye yönlendirdik. Her ikisi de tanker gemisi ver ve boştu. Boş olmuş olmaları bu anlamda iyiydi. İlk gemide 25 denizci insan vardı bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımız cesur bir şekilde bütün tedbirleri alarak orada operasyon yürüttüler. Sağ salim öncelikle botlara ardından karaya çıkardılar. Bu insanların herhangi bir yaralanmalarının ve sağlık problemlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Gemide, dün akşam olan olayda hala yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü, geminin içinde olan yangın devam ediyor. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız KAIROS isimli gemi Kandıra açıklarında olan. Dolaysıyla oradaki şuanda bir can kaybı veya bir sağlık sorunu yok ama süreci yakından devam ediyoruz. Ben bunun altını çizmek istiyorum; boşta olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etme gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur ve bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bunu başarıyla yürüttü. Ben kendilerini gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

"KAPTANIN, 'DRONE SALDIRISI VAR' DİYE YARDIM ÇAĞRISI OLMUŞTU"

VIRAT isimli gemiye ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "Orada bir patlama, saldırı onu ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapma ihtiyacı olacak. Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, 'Dron saldırısı var' diye yardım çağrısı olmuştu. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler, yangın olmadığı için kendilerinin gemiden tahliye talebi olmadı ama bizim botlarımız yakından takip ediyorlar. Onları (VIRAT gemisi) muhtemelen karaya çekilmesi, birincideki (KAIROS gemisi) yangının sönmesi neticesinde ve diğeriyle (VIRAT gemisi) ilgili tespitlerin yapılmasından sonra limanlara çekilmesi söz konusu olacak" diye konuştu.

"BUNUN TEKERRÜR ETMEMESİ İÇİN BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Bizim karasularımızda bir problem yok. Münhasır ekonomik bölge olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Tabi oda bizim için kıymetli bütün muhataplarla gerek ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla istişare ediyoruz. Onlarda ilgili muhataplarıyla istişare halinde elbette bunun tekerrür etmemesi için biz elimizden geleni yapacağız. Öncelikle deniz trafiğinin, güvenliğinin sağlanması konusunda elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

UKRAYNA BASINI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

krayna basını, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürdü.

Ukrayna medyasının SBU'daki isimsiz bir kaynaktan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlerde, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken "KAIROS" ve "VIRAT" adlı gemilere Ukrayna tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, saldırının SBU ile Ukrayna Deniz Kuvvetlerince "Sea Baby" insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'daki haber siteleri ve farklı sosyal medya hesapları gemilere yönelik saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Ukrayna basını, saldırı yapılan iki geminin Rus "gölge filosuna" ait olduğunu aktardı.