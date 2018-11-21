Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karadeniz’den hamsi fışkırdı

Karadeniz’de palamut bereketinin ardından hamsi bereketi yaşanıyor. Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karadeniz’in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri Zonguldak açıklarında hamsi avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı.
 
Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, “Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya’dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya’dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var” diye konuştu.
 
Ordu’dan Zonguldak’a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise “Bu akşam bin kasaya yakın hamsi avladık. Herkeste bin bin beşyüz kasa hamsi var. Kilimli’deyiz. Fatsa’dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu” diye konuştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA