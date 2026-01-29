İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Karadeniz'e deprem uyarısı: Hazır olunmalı

Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8'lik sarsıntıyı değerlendiren Prof. Osman Bektaş, Karadeniz Fayı'nın 'canlı ve diri' olduğunu söyledi. Bektaş, 'Karadeniz sahili 6.6 büyüklüğünde depreme hazır olmalı. Kumsal alanlar, dolgu sahaları ve heyelan bölgeleri riski büyütüyor.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Karadeniz'e deprem uyarısı: Hazır olunmalı
Trabzon'da 3.8'lik deprem meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, "Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Karadeniz sahil kesimi 6.6'lık depreme hazır olmalıdır. 'Güvenli bölge' yanılgısı bitti" dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önceki gün saat 23.15 sıralarında sarsıntının yaşandığını açıkladı. Trabzon Valiliği, herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

FİZİKSEL KIRILMA ETKİN

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının ardından değerlendirmede bulundu. Bektaş, şunları söyledi: "AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi 6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır. Karadeniz Fay Sistemi'nde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9.6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, X sosyal medya hesabından deprem haritası paylaştı.

'GÜVENLİ ŞEHİR' YANILGISI

"Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli bölge' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoku ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri, Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir."

