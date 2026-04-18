İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak! Seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü

Çorum'da Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kırkdilim Virajları'nda yapımı tamamlanan 3 tünel çalışmaların bitmesiyle trafiğe açıldı. Tünelerin inşa edilmesi ile Çorum ile Laçin ilçesi arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edileceği ifade edildi.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
ABONE OL

İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Çorum'un il merkezinin D100 karayoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için yürütülen proje kapsamında, Çorum-Laçin güzergahında yapılan Kırkdilim Tünelleri ulaşıma açıldı. Çorum ile Laçin ilçe arasında kalan 25 kilometrelik kesim, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükseltildi.

YILLIK 418 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

Yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebildiği ifade edilen Kırkdilim Geçidi'ne inşa edilen toplam 4 bin 99 metrelik 3 tünel inşa edildi. Geçmişte sık sık kazaların yaşandığı bölgede, tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçildi. Tünelerin inşa edilmesi ile Çorum ile Laçin ilçesi arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edileceği ifade edildi.

Çevre düzenlemeleri ve tünel aydınlatma çalışmalarında sona gelinmesinin ardından 3 tünel ulaşıma açıldı. Sürücüler dün öğlen saatlerinden itibaren tünelleri kullanarak Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçitte güvenli yolculuk yapmaya başladı.

Tüneller için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 30 Nisan'da açılış töreni düzenlemesi planlanıyor.

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.