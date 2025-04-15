İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0957
  • EURO
    43,0061
  • ALTIN
    3952.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz'in güvenliği için kritik zirve! Türkiye'de bir araya gelecekler
Güncel

Karadeniz'in güvenliği için kritik zirve! Türkiye'de bir araya gelecekler

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışa ancak kararlı adımlarla ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz güvenliği ile ilgili 'İstekliler Koalisyonu' kapsamında Türkiye'de görüşmelerin yapılacağını belirtti.

AA15 Nisan 2025 Salı 20:58 - Güncelleme:
Karadeniz'in güvenliği için kritik zirve! Türkiye'de bir araya gelecekler
ABONE OL

Zelenski, Ukrayna'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Odessa'daki hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Ardından NATO Genel Sekreteri Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu savunan Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, 35 gündür ABD'nin tam ateşkes önerisini görmezden geliyor." diye konuştu.

Zelenski, Rus füze saldırılarını önlemeleri için daha çok "Patriot" hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Avrupa ve Amerika'daki hava savunma anlaşmalarımızın uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Partner ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinin önemini vurgulayan Zelenski, "Moskova'dakiler Ukrayna'nın savaşta yalnız bırakılmayacağını görmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için müttefikleri Rusya'ya baskıyı artırmaya çağıran Zelenski, "Kalıcı barışa ancak kararlılıkla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın egemen devletin olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri "Rus toprakları olarak" tanımayacaklarını söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizen Zelenski, "Ukrayna toprakları hakkında sadece Ukraynalılar konuşabilir." dedi.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ İLE İLGİLİ DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Zelenski konuşmasında, güvenlik garantisi kapsamında ülkesine yabancı askerlerin olası konuşlandırılmasına yönelik başlattıkları çalışmalara da değindi.

Fransa ile İngiltere ve NATO üyesi bazı ülkelerinin konuyla ilgili "temel çalışmaları" sürdürdüklerini aktaran Zelenski, "Bu süreçte hızlı ve etkili olmamız önemli." dedi.

Ayrıca, Karadeniz güvenliği ile ilgili "İstekliler Koalisyonu" kapsamında Türkiye'de görüşmelerin yapılacağını belirten Zelenski, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan temsilciler orada olacak (Türkiye'deki toplantıda), tıpkı Paris'teki zirvede olduğu gibi. Bunlar İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ev sahibi ülke Türkiye. Karadeniz'deki güvenlik konularını görüşecekler."

Türkiye'deki görüşmelerin, ateşkes uygulanmasından sonra Karadeniz'deki güvenliğin sağlanmasıyla alakalı olacağı bilgisini paylaşan Zelenski, "Türkiye'nin, gelecekteki deniz güvenliği garantilerinde ciddi bir yer alacağına inanıyoruz." dedi.

Zelenski, Türkiye'de yapılacak görüşmelerin "Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakeresi" olmadığını ifade etti.

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşma metninin hazırlık çalışmaları hakkında da konuşan Zelenski, en son Washington'da gerçekleşen teknik görüşmenin olumlu geçtiğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.