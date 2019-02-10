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Karadeniz'in Sinop açıklarında balıkçıların ağlarına fener balığı takıldı

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

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Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa  takılması balıkçıları şaşırttı.
 
Balıkçı Zeki Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fener balığının  Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu söyledi.
 
Kırk yıllık balıkçılık hayatında ilk kez ağlarına fener balığı  takıldığını aktaran Kanal, "Balığı gördüğümüzde bizler de şaşırdık çünkü daha  önce hiç karşılaşmamıştık." dedi.
 
"DAHA ÇOK EGE VE AKDENİZ'DE GÖRÜLÜR"
 
Fener balığının neden Karadeniz'e geldiğinin araştırılması gerektiğini  söyleyen Kanal, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve  Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza  takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir  balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık  ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.
 
Kanal, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki balığa 400 lira  fiyat konulduğunu kaydetti.

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