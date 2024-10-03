Fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TOGG, üretildiği yıldan itibaren muhalif kesimde hazımsızlığa neden oldu. TOGG'un yerli olmadığına yönelik algı çalışması yürütülmeye devam ederken sosyal medyaya düşen bir video tüm tabuları yıktı.

"PARÇA SİPARİŞİNİ 2 GÜN ÖNCE VERDİM"

TOGG aracını servise götüren Karadenizli bir vatandaş, aracın parçalarının dış ülkelerde üretildiğini iddia eden kesim için gerçeği kayda aldı.

"Togg'un parçalarını Venezuela'dan mı sipariş verdik, Kanada'dan mı sipariş verdik. Nerede yapılıyordu Ukrayna'da mı?" sorusu üzerine sanayi ustası "Parça siparişini 2 gün önce verdim hemen geldi" ifadelerinin ardından Karadenizli vatandaşın "Olur mu 3 seneye geldi parçalar" şeklindeki esprili yaklaşımı izleyenleri güldürdü.

"TÜRK MALI OLDUĞU İÇİN ERKEN GELİYOR"

Öte yandan usta, "Burada üretilmiş, Türk malı olduğu için parçalar erken geliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, parçaların kalitesine de dikkat çekerken parça fiyatları da faturasıyla beraber yer aldı.

Son teknolojiyle üretilen yerli ve milli gururumuz TOGG, 2023 yılında 19 bin 583 alıcıya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kacır'ın TOGG'u kuvvetlendirecek batarya teknolojilerine dair yeni işbirliği mesajı vermişti.

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