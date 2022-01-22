Karakol'da adli kontrol imzası attı, 1 saat sonra hırsızlık yaptı

DHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:12

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bozkurt ilçesinde 14 Ocak günü bir evden 75 bin lira değerindeki 21 güneş panelinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Perşembe günü Bozkurt ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, şüpheliler Ünal Kurt (32), Bilal Akalan (27), Tolga Aksoy (33) ve Süleyman Ezen'i (28) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ünal Kurt'un 30, Bilal Akalan'ın 23, Tolga Aksoy'un 27, Süleyman Ezen'in ise 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Daha önce yine hırsızlık suçundan gözaltına alındığı tespit edilen Ünal Kurt'un, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, olayın yaşandığı gün de adli denetim kapsamında jandarma karakoluna imza attıktan 1 saat sonra yeniden hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin güneş panellerini sattığı belirlenen Süleyman A.'da gözaltına alındı. Süleyman A.'nın evinde bulunan paneller, sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Süleyman A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.