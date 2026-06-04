Soruşturmaya yansıyan ifadelerde, kurultay sürecinde delegelerin tercihlerini etkilemeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunulduğu yönünde iddialar yer aldı. İş insanı Turgut Koç'un savcılığa verdiği ifade, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Oy karşılığı belediye başkanlıkları dağıtıldı, banka hesaplarına paralar aktarıldı. CHP'li iş insanı Turgut Koç, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etmek için para ve makam karşılığı delege oylarını nasıl satın aldığını anlattı. Savcılığa ifade veren Koç, bu süreçte üstlendiği kilit rolü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için arka planda yürüttükleri çalışmaları tüm detayları ile ortaya koydu.

ALTIPARMAK: "İRADE FESADI İDDİALARI CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cüneyd Altıparmak, ortaya atılan iddiaların hem CHP içi süreçler hem de hukuk açısından önem taşıdığını belirtti.

Altıparmak, "Siyasi Partiler Kanunu sistemi açısından da, hukukun genel mantığı açısından da bir irade fesadının olduğu ilişkin artık ciddi anlamda bulguların oluştuğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Altıparmak, bir siyasi partinin kendi iç meselelerini uzlaşı yoluyla çözememesinin önemli bir gösterge olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir siyasi partinin kendi içerisindeki kongreye ilişkin itirazları ve şikâyetleri dahi kendi mekanizmaları içerisinde çözememesi dikkat çekicidir. Bu nedenle Türkiye'ye yönelik uzlaşma söylemlerinin ne ölçüde karşılık bulacağı konusunda ciddi tereddütler taşıyorum."

KURULTAY TARTIŞMALARI SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Kurultaya ilişkin soruşturma ve dosyaya giren yeni beyanlar, siyasi gündemdeki yerini korurken, iddialara ilişkin değerlendirme ve inceleme süreci ilgili makamlar tarafından sürdürülüyor.

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