İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklandı.

8 GÜNDE 435 GÖRÜŞME

Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işleri müdürü olan Özcan Zenger'i, rüşvet için görevlendirdiği, Zenger'in de Adana-İstanbul arasında şirket yöneticisi ve çalışanlarıyla para trafiğini yönetip, kimi zaman belediyede, kimi zaman İstanbul'da para aldığı tespit edildi. Karalar'ın, Zenger ile 2-10 Kasım 2017 tarihleri arasında 435 kez, 22 bin 922 dakika görüşme yaptığı soruşturma dosyasına girdi. Paraların teslimine dair HTS kayıtları ve banka tutanaklarının yer aldığı soruşturmada, tespit edilen 11 ayrı hesap hareketliliğinde 4.5 milyon lira olduğu vurgulandı.

CHP'li başkanlardan Zeydan Karalar tutuklandı, Abdurrahman Tutdere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.