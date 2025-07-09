İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0504
  • EURO
    47,0017
  • ALTIN
    4239.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Karalar'ın rüşvet ağı HTS ve banka kayıtlarıyla ortaya çıktı! Temizlik müdürü üzerinden para trafiği
Güncel

CHP'li Karalar'ın rüşvet ağı HTS ve banka kayıtlarıyla ortaya çıktı! Temizlik müdürü üzerinden para trafiği

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın rüşvet ağı HTS ve banka kayıtlarıyla ortaya çıktı. Karalar'ın temizlik müdürü üzerinden para trafiğini yürüttüğü iddia edildi.

AKŞAM GAZETESİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
CHP'li Karalar'ın rüşvet ağı HTS ve banka kayıtlarıyla ortaya çıktı! Temizlik müdürü üzerinden para trafiği
ABONE OL

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklandı.

8 GÜNDE 435 GÖRÜŞME

Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işleri müdürü olan Özcan Zenger'i, rüşvet için görevlendirdiği, Zenger'in de Adana-İstanbul arasında şirket yöneticisi ve çalışanlarıyla para trafiğini yönetip, kimi zaman belediyede, kimi zaman İstanbul'da para aldığı tespit edildi. Karalar'ın, Zenger ile 2-10 Kasım 2017 tarihleri arasında 435 kez, 22 bin 922 dakika görüşme yaptığı soruşturma dosyasına girdi. Paraların teslimine dair HTS kayıtları ve banka tutanaklarının yer aldığı soruşturmada, tespit edilen 11 ayrı hesap hareketliliğinde 4.5 milyon lira olduğu vurgulandı.

CHP'li başkanlardan Zeydan Karalar tutuklandı, Abdurrahman Tutdere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Zeydan Karalar
  • yolsuzluk
  • rüşvet

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.