Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 11.07.2019 tarih ve 58259698-255.01.02-E.6358 sayılı izni ile 10.09.2019 (Saat:00.01)-31.12.2019 (Saat:23.59) tarihleri arasında Karam Gurme Haz Ödülü için çekiliş düzenleniyor. Karam Gurme Haz Ödülü ne? Karam Gurme çekilişi ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Eti Karam Gurme ürünü satın aldıklarında ürün içerisindeki şifreyi ad, soyad, adres, telefon, e-posta bilgileriyle birlikte www.karamgurmehazodulu.com (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana girenlere her şifre için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Karam Gurme Haz Ödülü çekilişi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

KARAM GURME HAZ ÖDÜLÜ NE?

Karam Gurme Haz Ödülü bir çifte Madonna Paris Konseri, bir çifte Maldivler tatili, 3 kişiye Leica Camera Vlux Explorer Kit, 10 kişiye Samsung 55'' QLED Tv ve 1 yıllık Dijitürk Filminin Yıldızı Paket üyeliği, 3 kişiye 10.000 TL değerinde SETUR hediye çeki, 3 kişiye 10,000 TL değerinde BEYMEN hediye çeki verilecek.

KARAM GURME ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekiliş 08.01.2020 tarihinde saat: 11:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

KARAM GURME ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI NELER?

Bu kampanya Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 11.07.2019 tarih ve 58259698-255.01.02-E.6358 sayılı izni ile 10.09.2019(Saat:00.01)-31.12.2019(Saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Eti Karam Gurme ürünü satın aldıklarında ürün içerisindeki şifreyi ad, soyad, adres, telefon, e-posta bilgileriyle birlikte www.karamgurmehazodulu.com (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana girenlere her şifre için 1 çekiliş hakkı verilecektir.

Katılımda şifre ve ad-soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.