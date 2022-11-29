Karaman TOKİ kura sonuçları sorgulama! Karaman TOKİ başvuru sonuçları isim listesi

Karaman TOKİ kuraya hak kazananlar listesinin belli olmasıyla birlikte başlayan çekilişlerin tarihleri açıklandı. Buna göre; Karaman TOKİ başvuru sonuçları, yapılacak olan çekilişle birlikte belli olacak. TOKİ Karaman kura çekilişi canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek. İşte Karaman TOKİ başvuru sonuçları isim listesi

Karaman TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor.

2+1 ve 3+1 sosyal konutların sahiplerini belirlemek için düzenlenecek olan Karaman TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilecek. Karaman'da yapılacak olan kura çekilişinin canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

KARAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Karaman Akçaşehir 2. etap 150/250.000 Sosyal Konut Projesi ve Karaman Merkez 340/250.000 Sosyal Konut Projesi için kura çekilişi 01.12.2022 Perşembe günü saat 13:00'de yapılacak.

Karaman Başyayla'da 45, Kazımkarabekir'de 216 ve Merkezde 340, Merkez Akçaşehir'de 150 olmak üzere toplamda 751 sosyal konut yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri 6 ay içinde tamamlanacak. Türkiye genelinde yapılacak olan 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

TOKİ KURA LİSTESİ VE ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

01.12.2022: Bolu (902 konut), Karaman (751 konut)

02.12.2022: Düzce (1.100 konut)

03.12.2022: Düzce (1.100 konut), Konya (7.347)

04.12.2022: Zonguldak (1.650 ), Konya (7.347)

05.12.2022: Zonguldak (1.650 ), Konya (7.347)

06.12.2022: Bartın (850), Konya (7.347)

07.12.2022: Karabük (752), Konya (7.347)