Karaman Valiliğinden İstiklal Marşı'nın iki kıtasının Arapça okunmasına soruşturma

Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

