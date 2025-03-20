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Karaman ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Karaman'ın 3 ilçesinde, Konya'nın ise 4 ilçesinde kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 23:40 - Güncelleme:
Karaman ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
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Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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