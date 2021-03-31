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Karaman'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Karaman'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:00
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Yangın, saat 19.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Mehmet Öztoprak yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Öztoprak, aracını durdurup indi. Bu sırada yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ve soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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