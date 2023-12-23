Karamanda 3 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla Döne D. ile eşi M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Döne D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi M.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, ağır yaralanan Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile Yunus D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı.