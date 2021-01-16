İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Güncel

Karaman'da dev narkotik operasyonu: 34 gözaltı

Güvenlik güçleri, Karaman'da zehir tacirlerine 550 polis ile eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 8'i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:45
ABONE OL

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şebekenin, küçük yaştaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırdıktan sonra tehdit ve şantaj ile fuhşa sürüklediği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı olarak özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisle yapılan operasyonda, 8'i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından da sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.