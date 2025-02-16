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Karaman'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Karaman'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı. Meydana gelen feci kazada, 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Karaman'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye hasta götüren Ali K. (71) idaresindeki 70 BH 112 plakalı ambulans ile Zübeyde Y. yönetimindeki 70 HD 431 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans yol ortasına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada devrilen ambulansın sürücüsüyle sağlık görevlisi Hatun K. (44), Ümit Ç. (30) ile hasta Kemal G. (88) ve refakatçı Nazlı B. (54), yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen ambulanstaki yaralılar çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak, olay yerine gelen diğer ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan ambulans ile otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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