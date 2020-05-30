Karaman'da iki bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:24

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi 941. Sokak'taki 7 numaralı bina ile 939. Sokak'taki 6 numaralı binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Binalara giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.