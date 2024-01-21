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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karaman'da aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 04:29 - Güncelleme:
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde Z.B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birisi kaldırıma, diğeri de orta refüje çıktı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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