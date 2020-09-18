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Karaman'da kamyon devrildi: 1 ölü

Karaman'da tahta palet yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

IHA18 Eylül 2020 Cuma 14:26 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 14:26
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kondu yönetimindeki 42 N 4224 plakalı tahta palet yüklü Ford marka kamyon seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Ayrancı İlçe Entegre Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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