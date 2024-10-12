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Karaman'da korkutan görüntü! Mısır tarlasının ortasında oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 12:44 - Güncelleme:
Karaman'da korkutan görüntü! Mısır tarlasının ortasında oluştu
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Ambar köyü sınırlarındaki mısır tarlasında hasat yapıldığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada tarlada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün burayı fark ettiğini söyledi.

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu." dedi.

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