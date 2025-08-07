İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Karaman'da korkutan kaza: 6'sı Rus, 8 yaralı

Karaman'da otomobil ile VİP minibüsün çarpışma sonucu, 6'sı Rus, 8 kişi yaralandı.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Karaman'da korkutan kaza: 6'sı Rus, 8 yaralı
Karaman'da otomobil ile Rus turistlerin bulunduğu VİP minibüs çarpıştı. Kazada 6'sı Rus, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00. sıralarında Alacasuluk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki Fransa plakalı otomobil ile Sergeı V.B. yönetimindeki kiralık VİP minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan VİP minibüs trafik levhalarına çarparak devrildi. Kazada otomobilde bulunan E.K. (15) ve F.K. ile VİP minibüsün sürücüsüyle araçtaki Rus turistler N.B., A.K., R.M., E.M. ve İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralanan Rus turist E.M.'nin sağlık durumunun ağır, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

"KIRMIZI IŞIK İHLALİ İDDİASI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet K., otomobiliyle yeşil ışıkta ilerlediği sırada, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün aniden önüne çıktığını ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini iddia etti. Mehmet K., kazada eşi ve çocuğunun yaralandığını söyledi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Rus turistlerin Antalya'dan Kapadokya'daki festivale gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

