Karaman'da korkutan yangın

Günder Mahallesi'ndeki kavaklık ve çalılık alanda, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Göktepe Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü söyledi.

Vatandaşlara ve belediye ekiplerine teşekkür eden Doğan, "Yaklaşık 3 dönümlük kavaklık ve çalılık alan yandı. Yangın ormana sıçrasaydı çok daha vahim durumlar ortaya çıkabilirdi. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Hava sıcaklığının artmaya başladığı bugünlerde vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum." dedi.