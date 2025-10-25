İSTANBUL 20°C / 14°C
  Karaman'da panelvan araç takla attı: 5'i çocuk 7 yaralı
Güncel

Karaman'da panelvan araç takla attı: 5'i çocuk 7 yaralı

Karaman'da panelvan aracın trafik levhasına çarparak takla atması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 01:16
Karaman'da panelvan araç takla attı: 5'i çocuk 7 yaralı
Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı Volkswagen marka panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra boş araziye taklalar atarak durdu.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.K. (16), A.P. (36), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

