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Karaman'da temizlik faciası! Elektrik akımı can aldı

Karaman'da evinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IHA9 Haziran 2025 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
Karaman'da temizlik faciası! Elektrik akımı can aldı
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Karaman'da evinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nagihan Konuş (47) mutfaktaki buzdolabını temizlediği sırada biranda elektrik akımına kapılarak kendini can havliyle dışarıya attı.

Durumu fark eden kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak ağır yaralanan kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Konuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan Nagihan Konuş, bugün köyünde öğle namazına müteakip defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • elektrik akımı
  • temizlik kazası
  • ölüm

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