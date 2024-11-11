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  • Karaman'da yürekleri ağza getiren kaza! 'Sollama' hatasıyla 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Karaman'da yürekleri ağza getiren kaza! 'Sollama' hatasıyla 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Karaman-Mersin Çevre Yolu'nda, bir otomobilin yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, otomobil refüje çıkarak ağaçları devirdi. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Karaman'da yürekleri ağza getiren kaza! 'Sollama' hatasıyla 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Hisar Mahallesi Karaman-Mersin Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan M.A. yönetimindeki 42 TC 009 plakalı yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları devirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.K., E.K. (10) ve H.E.K. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.S. ve H.K., itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken anne H.K'nın "Çocuklar nerede?" sorusu üzerine görevliler çocukların durumunun iyi olduğunu belirterek kadını sakinleştirdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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