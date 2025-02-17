Karaman'daki iki grup arasında silahlı kavga: 6 tutuklama

12 Şubat'ta yaşanan olaya karışan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin Karaman ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
SİLAHLI KAVGA
Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat'ta iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda araç sürücülerinden A.B.C. yaralanırken, diğer araçta bulunan şüpheliler kaçmıştı.