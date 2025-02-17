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Karaman'daki iki grup arasında silahlı kavga: 6 tutuklama

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Karaman'daki iki grup arasında silahlı kavga: 6 tutuklama
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12 Şubat'ta yaşanan olaya karışan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin Karaman ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

SİLAHLI KAVGA

Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat'ta iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda araç sürücülerinden A.B.C. yaralanırken, diğer araçta bulunan şüpheliler kaçmıştı.

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