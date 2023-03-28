Katıldığı Televizyon programında konuşan Temel Karamollaoğlu'na, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katılmalarına ilişkin "Karşı blokta FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" sözleri hatırlatıldı. Karamollaoğlu Erbakan'ın sözlerine hakaret dolu cevaplar verdi. Karamollaoğlu konuşmasında "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın!" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN HAKARET DOLU SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren 6'lı masanın üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV'de katıldığı programda Fatih Erbakan'ın sözlerine cevap verdi.

"BU KADAR ÜÇ KAĞITÇILIK OLMAZ..."

Erbakan'ı üç kağıtçılıkla suçlayan Karamollaoğlu , 'Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın! Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz.' diye cevap verdi.

Karamollaoğlu'nun hakaret dolu sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.